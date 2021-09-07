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Минздрав подготовит новый порядок совмещения прививок от COVID и гриппа

Минздрав подготовит новый порядок совмещения прививок от COVID и гриппа
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иммунологическая комиссия Минздрава РФ на этой неделе объявит новый порядок совмещения вакцинации от коронавируса и гриппа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В ходе посещения станции скорой помощи в Саратовской области он сообщил, что сейчас появились новые данные по безопасности.

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"На этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости, по результатам я проинформирую всех", - сказал Мурашко.

По словам министра, в настоящий момент все регионы обеспечены вакцинами от COVID-19 не менее чем на месяц. "Поскольку сейчас осенний период, повысилась активность коммуникаций населения, то конечно же нужно успевать и делать сейчас вакцинацию против коронавирусной инфекции, поскольку многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости", - добавил Мурашко.

Глава Минздрава РФ напомнил, что с учетом новых доминирующих штаммов в настоящий момент "и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины".

Хроника 09 января 2020 года – 07 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус

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