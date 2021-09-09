Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Генпрокуратура предложила признать экстремизмом реабилитацию нацизма

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России предложила законодательно признать экстремизмом отрицание результатов Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма.

"Генеральной прокуратурой продолжается проработка законопроекта, закрепляющего незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского трибунала принципов международного права, нормативное определение реабилитации нацизма", - сказал генпрокурор Игорь Краснов, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

Он отметил, что недавно предложил "проработать вопрос о включении этого понятия в содержание экстремистской деятельности, что позволит расширить реальные возможности противодействия подобным явлениям".

В РоссииПутин одобрил запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмомПутин одобрил запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмомЧитать подробнее

"Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые для нескольких поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения, особенно молодому поколению", - считает Краснов.

Тем самым, по его словам, предпринимаются попытки "разрушить складывавшиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности и создать так называемый управляемый хаос".

Ранее в этом году президент РФ подписал закон о причислении изображений и выступлений руководителей организаций и движений, признанных Международным военным трибуналом преступными, к экстремистским материалам и запрете их публичной демонстрации. Президент также подписал закон о запрете отождествления целей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Генпрокуратура РФ

Новости по теме

Новости

Кремль надеется, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока 2"

НПО "Молния" заявило, что не повезет "Буран" из Казахстана в Россию

НПО "Молния" заявило, что не повезет "Буран" из Казахстана в Россию

Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от гриппа и COVID с интервалом в месяц

Космонавты сообщили, что по-прежнему ощущают неприятный запах на МКС

Космонавты сообщили, что по-прежнему ощущают неприятный запах на МКС

Песков заявил, что члены "пятерки" "Единой России" сами решат, идти ли в Думу

Песков заявил, что члены "пятерки" "Единой России" сами решат, идти ли в Думу

Россия не получала от США приглашение на саммит по борьбе с COVID

Воздух на МКС оказался чистым, несмотря на срабатывание датчика дыма

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

Российское историческое общество и "Интерфакс" договорились о взаимодействии в области реализации исторических проектов

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');