Генпрокуратура предложила признать экстремизмом реабилитацию нацизма

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России предложила законодательно признать экстремизмом отрицание результатов Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма.

"Генеральной прокуратурой продолжается проработка законопроекта, закрепляющего незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского трибунала принципов международного права, нормативное определение реабилитации нацизма", - сказал генпрокурор Игорь Краснов, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

Он отметил, что недавно предложил "проработать вопрос о включении этого понятия в содержание экстремистской деятельности, что позволит расширить реальные возможности противодействия подобным явлениям".

"Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые для нескольких поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения, особенно молодому поколению", - считает Краснов.

Тем самым, по его словам, предпринимаются попытки "разрушить складывавшиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности и создать так называемый управляемый хаос".

Ранее в этом году президент РФ подписал закон о причислении изображений и выступлений руководителей организаций и движений, признанных Международным военным трибуналом преступными, к экстремистским материалам и запрете их публичной демонстрации. Президент также подписал закон о запрете отождествления целей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.