Путин одобрил запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмом

Президент России Владимир Путин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного приравнивания целей и действий СССР к целям и действиям Третьего Рейха и европейских стран "оси", а также о запрете отрицания решающей роли Советского Союза в освобождении Европы от нацизма.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Закон запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и европейских стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Поправка о том, что норма касается представителей только европейских стран "оси", была внесена ко второму чтению инициативы первым зампредом комитета по обороне Андреем Красовым.

Также запрещается публичное "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

Принятые нормы касаются публичных выступлений, "публично демонстрирующихся произведений", СМИ и интернета.

Соответствующие поправки внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ).

Инициатива президента

Инициатива была подготовлена во исполнение поручений Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, подчеркивают авторы документа.

"В последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии", - отмечается в пояснительной записке.

По словам главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова, закон должен "поставить заслон для тех, кто намеренно искажает историческую правду о Великой Отечественной войне".

Законопроект был внесен в Госдуму 5 мая главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым.

По словам Ямпольской, за нарушение вводимых запретов будет предусмотрена административная ответственность, аналогичная наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики (ст. 20.3 КоАП), соответствующий законопроект депутат направила в правительство РФ для получения отзыва. В настоящий момент правонарушение наказывается штрафом в размере от одной до двух тыс. рублей для граждан, от одной до 4 тыс. рублей для должностных и от 10 до 50 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения. Физические лица также могут быть подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.

В ответ на вопрос журналистов, не повлечет ли принятие этого законопроекта к чрезмерным запретам, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться примеров правоприменительной практики новых норм прежде, чем "на пустом месте выражать обеспокоенность".

Также Песков заявил, что в России не намерены отрицать российско-германские отношения в период 1939-1941 годов и подписанные в этот период документы. Тем не менее, пресс-секретарь президента подчеркнул, что считает "кощунством" попытки возложить на Россию вину за начало Второй мировой войны.