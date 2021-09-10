Информацию о запущенном военном спутнике внесли в каталог космических объектов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новом космическом объекте - космическом аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"После выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 9 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1в", офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", - сказали в военном ведомстве.

Там пояснили, что главный каталог космических объектов представляет собой единую информационную базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.