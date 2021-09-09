Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты "Союз-2.1в"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В четверг, 9 сентября, в 22:59 мск с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

По информации Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты.

"Стартовавшая в 22:59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1в" в расчетное время - 23:02 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в военном ведомстве.

Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.