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Новый спутник-инспектор Минобороны РФ успешно прошел испытание

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который провёл проверку отечественного космического аппарата. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата", - сообщили в министерстве обороны.

"В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления", - сказали в Минобороны.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

В СССР школа разработки и производства спутников-инспекторов была создана в "фирме Челомея" (Владимир Челомей, главный конструктор ОКБ и завода №51), ныне – реутовское "НПО машиностроения", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Запуск с Плесецка

10 июля 2019 года с космодрома Плесецк ракетой "Союз-2.1В" были запущены четыре спутника в интересах Минобороны РФ. После выхода на орбиту специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения "Волга" и космических аппаратах "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что аппараты "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для исследования воздействия на российскую орбитальную группировку искусственных и естественных факторов космоса.

Попытка приблизиться к американскому спутнику

Согласно мониторинговым данным американских космических ресурсов, в январе 2020 года российский спутник-инспектор "Космос-2543" пытался сблизиться с американским разведывательным космическим аппаратом, однако последний совершил маневр, чтобы уйти от приблизившегося к нему спутника. По данным издания MIT Technology Review, расстояние между аппаратами составило 150 км. Этот факт вызвал серьезные опасения в спецслужбах США.

Американские эксперты полагают, что сближение российского спутника с американским разведывательным аппаратом может свидетельствовать о том, что он пытается провести с минимально возможного расстояния его внешний осмотр и техническую диагностику, а также при возможности считать с его бортовой аппаратуры передаваемую информацию. Кроме того, эксперты не исключают возможность "глушения" американского аппарата бортовыми системами российского спутника.

Минобороны РФ

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