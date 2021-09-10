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Свалку из контейнеров с красной икрой обнаружили в лесу в Приамурье

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Более сотни контейнеров с красной икрой обнаружены в лесу в пригороде Благовещенска Амурской области, сообщает региональная прокуратура.

"В ходе прокурорской проверки, проведенной совместно со специалистами администрации Благовещенского района, установлено, что в пригороде Благовещенска имеется несанкционированная свалка. Недалеко от полигона твердых бытовых отходов обнаружено более 100 емкостей различного объема наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых (красная икра). Маркировка на таре не обнаружена", - говорится в сообщении.

Прокуратура Благовещенска внесла представление в администрацию города и направила результаты проверки в полицию, которой предстоит установить собственника контейнеров.

Благовещенск Амурская область

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