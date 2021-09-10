Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Водитель грузовика получил 5 лет колонии за гибель четырех военных в ДТП

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил к пяти годам заключения водителя самосвала, протаранившего в начале года колонну военных автобусов, в результате чего погибло четверо военнослужащих. Об этом сообщает в пятницу сайт следственного комитета (СК).

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора Ивану Гаврикову. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть более двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 11 января этого года Гавриков, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и на участке 28 км автомагистрали М-9 "Балтия" совершил столкновение с четырьмя военными автобусами, в которых находилось 100 военнослужащих.

В результате аварии четыре военнослужащих погибли на месте, шести военнослужащим причинен тяжкий вред здоровью, говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что приговором суда Гаврикову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Московская область ДТП

Новости

Пожарные спустя месяц смогли потушить крупный пожар в Мордовском заповеднике

Пожарные спустя месяц смогли потушить крупный пожар в Мордовском заповеднике

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Часть Севастопольской бухты передали Минобороны РФ на 20 лет

Песков заявил, что о единой валюте РФ и Белоруссии речи пока не идет

"Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном за педофилию

"Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном за педофилию
Пандемия коронавируса

В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

РФ с 21 сентября снимает COVID-ограничения на авиасообщение с Белоруссией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');