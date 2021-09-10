Водитель грузовика получил 5 лет колонии за гибель четырех военных в ДТП

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил к пяти годам заключения водителя самосвала, протаранившего в начале года колонну военных автобусов, в результате чего погибло четверо военнослужащих. Об этом сообщает в пятницу сайт следственного комитета (СК).

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора Ивану Гаврикову. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть более двух лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 11 января этого года Гавриков, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и на участке 28 км автомагистрали М-9 "Балтия" совершил столкновение с четырьмя военными автобусами, в которых находилось 100 военнослужащих.

В результате аварии четыре военнослужащих погибли на месте, шести военнослужащим причинен тяжкий вред здоровью, говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что приговором суда Гаврикову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.