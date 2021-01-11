Дело возбудили из-за гибели четырех военнослужащих в ДТП в Подмосковье

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Водитель грузовика, ставший виновником аварии, в результате которой в Подмосковье погибли четверо военнослужащих, стал фигурантом уголовного дела, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, в отношении водителя 1994 года рождения, управлявшего грузовиком и столкнувшегося с автобусом на 28-м км федеральной трассы М-9 "Балтия", из-за чего погибли четыре человека и пострадали более 40, возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек).

Петрова отметила, что по результатам медосвидетельствования водитель не был пьян. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщила она.