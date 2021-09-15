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Пропавший несколько дней назад срочник с автоматом действительно заблудился

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Военные Кировского гарнизона нашли призывника, который пропал несколько дней назад с автоматом, он уже объяснил, что заблудился в лесу по пути с дежурства, как и предполагало командование. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По словам военнослужащего, отклонившись от маршрута в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части, он заблудился, - говорится в пресс-релизе. - В настоящее время военнослужащему оказывается вся необходимая помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает".

Об исчезновении 24-летнего призывника в пресс-службе ЦВО сообщили 11 сентября. Сообщалось, что он пропал в лесу. При нем был автомат без боеприпасов.

Кировская область ЦВО

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