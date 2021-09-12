В МЧС РФ сообщили о жесткой посадке самолета L-410 под Иркутском

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В МЧС России подтверждают жесткую посадку двухмоторного самолета L-410 под Иркутском.

Отмечается, что сообщение о жесткой посадке L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский район, в 4 км от села Казачинское, поступило в 18:15 по московскому времени.

Как сказали журналистам в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа.

В МЧС добавили, что силы и средства ведомства выдвинулись на место.

Между тем, в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщили "Интерфаксу", что L-410 разбился под Иркутском, предварительно, из-за отказа техники.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", - рассказал собеседник агентства.

Самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте. Как он отметил, "остается надежда, что большинство пассажиров остались целы".

Правоохранительные органы намерены опросить пилотов разбившегося L-410 на предмет действий при повторном заходе на посадку.

"Основной считается версия отказа двигателя, однако ошибку экипажа при заходе на второй круг нельзя исключать. При первой же возможности пилоты будут опрошены на предмет соответствия их действий протоколу выполнения посадки", - сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Ранее о крушении L-410 "Интерфаксу" сообщили в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области.