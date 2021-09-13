Правительство предложило запретить иностранцам охранять объекты ТЭКа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1249055-7 о порядке охраны объектов топливно-энергетического комплекса, он уже появился в базе заксобрания. В нем есть запрет охранять такие объекты иностранцам и россиянам, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство.

Также чиновники предложили запретить работу по обеспечению безопасности объектов ТЭКа тем, кто представил недостоверные или неполные сведения при найме на работу, и лицам без гражданства.

Отдельным субъектам ТЭКа, являющимся головными организациями, предлагается разрешить учреждать частную охранную организацию исключительно для обеспечения физической защиты объектов, принадлежащих им или их дочерним или зависимым обществам на праве собственности или ином законном праве. Наделять их таким правом будет правительство по предложению Минэнерго и по согласованию с Росгвардией.

Такие "корпоративные" частные охранные организации позволят минимизировать необходимость создания непрофильных для компаний ТЭКа активов, говорится в пояснительной записке к документу.

В законопроекте говорится, что доля компании ТЭКа в уставном капитале такого ЧОПа не может быть менее 50%. Частная охранная организация должна быть зарегистрирована в России, а ее уставный капитал не может быть менее 1,5 млн рублей.