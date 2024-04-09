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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Закон о цифровой трансформации Росгвардии прошел III чтение

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о цифровой трансформации Росгвардии.

Законом предусматривается наделение Росгвардии дополнительными специальными полномочиями в части создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной и частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, в сфере федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Оператором этих государственных информационных систем будет Росгвардия.

Положения о государственных информационных системах, в том числе предусматривающие порядок доступа к сведениям, содержащимся в них, перечень получателей сведений, перечень поставщиков сведений, состав предоставляемых ими сведений в государственные информационные системы, а также порядок и сроки предоставления сведений в государственные информационные системы, утверждаются правительством. При этом предусматривается, что положения о государственных информационных системах должны быть утверждены правительством не позднее 360 дней со дня вступления закона в силу.

К сведениям, представляемым в государственные информационные системы, относятся сведения о лицах (физических, юридических и индивидуальных предпринимателях, а также законных представителях указанных лиц) и иные сведения, которые подлежат размещению в государственных информационных системах.

Также устанавливается, что ведомственная охрана осуществляет охрану субъекта топливно-энергетического комплекса, являющегося головной организацией и дочернему обществу которой предоставлено право на экспорт газа природного в сжиженном состоянии, а также обеспечивает физическую охрану объектов ТЭК, принадлежащих на праве собственности указанной головной организации и ее дочерним обществам.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением изменений в части цифровой трансформации Росгвардии, которые вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

Росгвардия правительство ТЭК Госдума
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