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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Москве резко похолодает, но в домах включат отопление

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пришедший во вторник в столичный регион циклон спровоцирует понижение температуры, до конца недели в отдельных районах в ночные часы возможны заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник Москва окажется в тылу циклона, а тыл циклона предопределяет перемещение воздушных масс с севера, поэтому температура воздуха понизится", - сказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха во вторник составит +12...+14 градусов, что ниже значений понедельника на 8-10 градусов. 13 сентября на реперной станции Росгидромета было зафиксировано + 23 градуса, что соответствовало температуре июля, уточнил собеседник агентства.

"Начиная со среды, температурный фон будет ниже климатической нормы, и ночная температура тоже будет невысокая. Ожидается, что дневные температуры до конца недели будут на 3-4 градуса ниже климатической нормы", - добавил Вильфанд.

Он сообщил, что ночные температуры в среду и четверг составят от +5 до +7 градусов, но уже в ночь на пятницу и субботу прогнозируется от 0 до + 5, в пониженных местах Московской области прогнозируются заморозки.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в предстоящем понижении температуры есть "позитивный факт": отсутствие осадков. "Со среды будет подрастать давление, Москва окажется на периферии антициклона, с точки зрения температуры ничего не изменится, но повышение давления - это залог того, что осадков не будет, погода прохладная, облачная, но без осадков, и это уже веселее", - сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что во вторник и в среду в Москве будет ветрено, до 15-17 метров в секунду, но с четверга "режим станет спокойным", и "серьезные синоптики Росгидромета прогнозируют, что погода не будет ветреной".

Отвечая на вопрос, придет ли в Москву "бабье лето", Вильфанд сказал, что "сейчас можно однозначно говорить, что пока, до начала следующей недели, повышения температуры ждать не приходится".

Отопление

На фоне похолодания в Москве стартует отопительный сезон.

Как сообщил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, со вторника идет резкое похолодание, поэтому городские власти приняли решение с понедельника "запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе".

"Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система газоснабжения, водоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом", - сказал Собянин.

Москва Гидрометцентр

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