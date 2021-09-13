Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В туристическом автобусе, попавшем в ДТП на трассе Мугла-Денизли в Турции, не было граждан РФ, причины аварии устанавливаются, сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Анталье.

"Туристический автобус выполнял экскурсионный рейс с гражданами Украины, отдыхавшими в Бодруме. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются", - сказали в дипмиссии.

По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения со школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек.

Как отметили в Генконсульстве, туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, авария произошла утром на трассе Мугла-Денизли. Водитель экскурсионного автобуса потерял контроль над транспортным средством из-за сердечного приступа.