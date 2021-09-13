В Турции перевернулся автобус с туристами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Турции в районе Мугла произошло ДТП с участием туристического автобуса.

Водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом. По данным издания olumhaberi.com, спровоцировавший аварию водитель погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 украинский турист.

Аналогичные данные приводит Cumhuriyet, а агентство Demiroren передает, что среди туристов были и россияне.