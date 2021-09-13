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Путин прибыл на полигон "Мулино", где проходят учения "Запад-2021"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник на полигон "Мулино" (Нижегородская область), где будет наблюдать за основным этапом российско-белорусских учений "Запад-2021".

В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил России во взаимодействии с воинскими контингентами вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил РФ и республики Белоруссия проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил республики Белоруссия и РФ в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил республики Белоруссия.

Всего в учениях "Запад-2021" на территории РФ и республики Белоруссия принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Владимир Путин

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