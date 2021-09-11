На учениях "Запад-2021" впервые применены робототехнические комплексы "Платформа-М"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы "Платформа-М" на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова", - сказали в военном ведомстве

Там уточнили, что боевые роботы также использовались для разведки и проделывания проходов в минных полях.

В рамках эпизода задействованы беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост".

Учения "Запад-2021" проходят на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" т участвует до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.