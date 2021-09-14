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Marathon Group выйдет из капитала ритейлера Fix Price

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Marathon Group Александра Винокурова и его партнеров продает 2,98% акций Fix Price, выходя тем самым из капитала ритейлера, сообщил Bloomberg, узнав условия сделки, проходящей в формате ускоренного букбилдинга.

На продажу через Samonico Holdings выставлено 25,36 млн GDR, рыночная цена такого пакета, исходя из цены закрытия торгов в понедельник ($8,5, снижение на 2,5% за день) - около $215 млн.

Организатором сделки выступает "ВТБ Капитал".

Fix Price управляет сетью магазинов фиксированных цен. В марте компания провела IPO в Лондоне и в Москве, цена размещения составила $9,75 за акцию. Базовый объем сделки составил $1,74 млрд, после реализации опциона на переподписку - $1,77 млрд. IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла. Продающими акционерами в рамках IPO выступили основатели компании Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, а также Marathon и GLQ International (принадлежит Goldman Sachs). До IPO Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций ритейлера. Marathon контролировала 9,9%, Goldman Sachs - 4%, сразу после листинга их пакеты составляли соответственно 33,9%, 2,98% и 2,95%.

Капитал Fix Price разделен на 850 млн акций. Одна акция равна одной GDR.

Marathon Group Александр Винокуров Fix Price ВТБ Капитал

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