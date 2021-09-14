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В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 17 837 человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 837 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. Накануне в понедельник сообщалось о 18 178 новых случаях.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1 609 заболевших, тогда как в понедельник сообщалось о 2 022 случаях заражения.

От коронавируса за сутки умер 781 пациент, наибольшее число скончавшихся в Москве - 47, в Петербурге - 37, в Свердловской области - 36. По выздоровлении были выписаны 15 907 пациентов, из них 1 362 приходятся на столицу.

Еще 839 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 796 - в Московской области, 498 - в Свердловской области, 471 - в Самарской области, 470 - в Воронежской области, 466 - в Ростовской области, 445 - в Пермском крае, 419 - в Нижегородской области, по 369 - в Омской и Иркутской областях.

Кроме того, 364 случая - в Челябинской области, 356 - в Красноярском крае, 352 - в Ставропольском крае, 341 - в Волгоградской области, 337 - в Оренбургской области, 308 - в Башкирии, 295 - в Хабаровском крае, 287 - в Ульяновской области, 265 - в Астраханской области, 256 - в Архангельской области, 250 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 176 тыс. 085 случаев коронавирусной инфекции, 194 249 умерших и 6 млн 418 тыс. 033 выписанных.

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