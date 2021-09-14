Суточная COVID-заболеваемость в Москве упала на 20% после роста накануне

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это примерно на 20% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в Москве обнаружили 1 609 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 2 022 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в столице уменьшилась на 413 случаев, или примерно на 20%.

В понедельник, 13 сентября, суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией впервые с середины августа 2021 года превысила 2 тыс. случаев.

За последние сутки в Москве подтвердили смерть 47 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии инфекция привела к гибели 28 111 человек.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние 24 часа 1 362 москвича. Всего коронавирус смогли победить 1 466 721 житель города.

Накануне сообщалось о смерти 41 и выздоровлении 1 259 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 сентября составляет 1 589 804.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.