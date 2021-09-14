Песков объяснил самоизоляцию Путина контактом с заболевшими COVID-19

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи с тем, что он является контактным лицом после выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент абсолютно здоров. "Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента. Изоляция - она не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, "в данном случае ничего не меняется, нет необходимости в каких-то особых протоколах". Отвечая на уточняющий вопрос, Песков добавил, что Путин был в контакте с несколькими заболевшими.

Он затруднился ответить на вопрос, были ли привиты те, кто заболел в окружении Путина. "Медики делают свою работу. Это нормальная практика: когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантировано защищает вас от тяжёлых последствий. Но случаи заболеваний, тем не менее, возможны", - сказал Песков.

Пресс-секретарь ответил на вопрос о том, сдал ли Путин тест на коронавирус и каковы его результаты. "Безусловно, да. Президент абсолютно здоров", - сказал Песков. Он не стал отвечать на вопрос, кто в окружении Путина заболел.

Ранее Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции.

Президент РФ примет участие в заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах, Совета глав государств ШОС, совместном заседании глав государств ШОС и государств-членов ОДКБ в режиме видеоконференции, сказал Песков журналистам.

"Президент останется в Москве и не будет лично принимать участие в этих мероприятиях", - уточнил пресс-секретарь президента.