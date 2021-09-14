Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции и примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля во вторник.

"С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи", - отметили в пресс-службе.

"Обсуждены также некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане", - говорится в сообщении.

Накануне о том, что в его окружении много заболевших, Путин рассказал в ходе общения с паралимпийцами в Кремле. "У нас, к сожалению, врачи там изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит", - сказал президент, и добавил: "Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет".