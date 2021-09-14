Путин встретился с Асадом до принятия решения о карантине

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встречался со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве в начале понедельника, еще до того, как упомянул о возможности ухода на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, почему состоялась личная встреча Путина с Асадом, хотя днем в понедельник президент России сообщил о возможном уходе на самоизоляцию.

"Ничего здесь нелогичного нет. Во-первых, я могу вам сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а в начале дня. В начале рабочего дня была встреча с Асадом", - ответил Песков.

"Ничье здоровье опасности не подвергалось", - добавил Песков. Он напомнил, что президент в понедельник также вживую пообщался с российскими паралимпийцами, а затем посетил Нижегородскую область, где наблюдал за учениями "Запад-2021".

"На тот момент еще продолжались исследования врачей", - добавил Песков, отвечая на вопрос, почему президент продолжал очные мероприятия в понедельник.

По его словам, "по мере того, как врачи завершили свои исследования, завершили свои процедуры, тогда было принято решение в соответствии с рекомендациями специалистов".

Двухсторонние встречи президента РФ, в том числе с главой Ирана, проведение которых было запланировано на саммите ШОС в Душанбе, отложены до следующей оказии.

В понедельник днем в ходе общения с российскими паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении "возникают проблемы с ковидом". "Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, у нас очень много людей болеет", - добавил он.

После встречи с атлетами глава государства отправился в Нижегородскую область для наблюдения за учениями "Запад-2021".

О переговорах Путина с Асадом стало известно во вторник утром.

Песков пояснил, что встреча с сирийским президентом не анонсировалась из соображений безопасности, и отметил, что "информация была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой".

Говоря о темах, которые обсуждались на переговорах двух президентов, представитель Кремля сказал, что состоялся "обширный обмен мнениями, прежде всего, по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии, конечно же, Афганистан, а также обменялись планами по дальнейшему развитию взаимодействия".