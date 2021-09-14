Российские военные уничтожили бронетехнику условного противника на учениях в Арктике

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие арктической мотострелковой бригады Северного флота (СФ) отработали комплекс задач по обороне территории России в условиях Крайнего Севера и Арктики, сообщили в пресс-службе СФ во вторник.

"Отработано нанесение массированного артиллерийского удара по бронетехнике и живой силе наступающего "противника" из самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и минометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учение с боевой стрельбой подразделений арктических мотострелков состоялось на военном полигоне в Кандалакшском районе Мурманской области.

"Военнослужащие отработали действия по инженерному оборудованию позиций, фортификационных сооружений, маскировке и организации взаимодействия на поле боя. Особое внимание было уделено ведению разведки с использованием беспилотной авиации и организации маневренной обороны", - сообщили в СФ.

По данным флота, в учении было задействовано более 1000 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники и вооружения.

Учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит под руководством командующего Северным флотом на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К учению привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.