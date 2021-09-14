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Экспорт российского софта с начала года вырос на 13,5% до $5 млрд

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Объем экспорта российского программного обеспечения и услуг с момента принятия первого пакета мер поддержки IT-отрасли увеличился на 13,5% и составил более $5 млрд. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

Первый пакет мер вступил в силу с 2021 года. Он предусматривает реализацию налогового маневра для IT-отрасли –установление для российских компаний ставки по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую – в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

"Налоговые льготы для российских IT-компаний дали импульс для оживления экономической активности. Количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тыс., на данный момент их стало почти 15 тыс., а число программных продуктов в реестре отечественного ПО увеличилось почти в 2 раза, до 11 тыс.", - сказал вице-премьер.

Кроме того, валовая добавленная стоимость IT-отрасли выросла почти на 20%, до 1,2 трлн рублей.

Ранее во вторник, 14 сентября, правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки отрасли. В дорожную карту включены 62 мероприятия, ряд которых посвящены налоговым мерам поддержки: они направлены на выравнивание условий бизнеса российских и иностранных IT-компаний в РФ.

IT Дмитрий Чернышенко

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