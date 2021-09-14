Уголовное дело возбудили в Петербурге после видео с 15-летней сиротой весом 13 кг

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Должностных лиц детского дома-интерната в Пушкинском районе Петербурга заподозрили в халатности в отношении девочки-инвалида, сообщает во вторник пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, сотрудники дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии №4 в Павловске ненадлежащим образом ухаживали за 15-летней девочкой-инвалидом. В результате у ребенка появились дополнительные проблемы со здоровьем, он неоднократно оказывался в больницах.

В связи с инцидентом возбуждено дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), причастных к этому преступлению устанавливают.

Ранее в интернете появился видеоролик о девочке-сироте из Петербурга, которая находится в детской городской больнице в крайне тяжелом состоянии, имея пролежни, и в 15 лет весит 13 кг. По словам автора видео - временного опекуна девочки, состояние ребёнка связано с тем, что в детском доме ей не обеспечили должный уход.

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина навестила ребенка в больнице. "Пациент тяжелый, с тяжелым набором диагнозов. Внимание к такому ребенку нужно повышенное. (...) Качество ее жизни полностью зависит от ухода - индивидуального внимания, медленного кормления, постоянной санации трахеостомы, изменения положения тела, использования противопролежневых средств, профилактики пролежней, гигиенических процедуры и так далее ", - написала Митянина в соцсети во вторник.

По словам главного врача больницы, девочка неоднократно с 2011 года оказывалась в этом учреждении. Во всех случаях лечением и уходом занимался медперсонал. Между тем, по мнению Митяниной, обеспечить ребёнку необходимый уход может только близкий человек - в данном случае соцработник.

Омбудсмен считает, что проблема по сопровождению таких детей носит системный характер. "Неправильно делать ответственными только медиков или только социальных работников. Это междисциплинарная задача, чтобы каждый ребенок не оставался без внимания", - отметила Митянина.

Она добавила, что правительство Петербурга готовит проект постановления, в соответствии с которым вместе с госпитализированным ребенком из социального учреждения в больнице будет круглосуточно находиться воспитатель: он будет заниматься гигиеной подопечного, кормить и при возможности обеспечивать досуг.