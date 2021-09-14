Состояние туристки, пострадавшей при сходе ледника в КЧР, оценили как тяжелое

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Туристку, пострадавшую при сходе ледника Алибек в Карачаево-Черкесии, доставят в Карачаевскую центральную районную больницу, она находится в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов во вторник.

"Спасатели на носилках спустили пострадавшую с горы и передали бригаде медиков. В настоящее время ее везут в больницу. По предварительной информации, состояние женщины тяжелое, но она реагирует на происходящее", - сказал Шаманов.

14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка пострадала.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем инстаграме сообщил, что сейчас в зоне обрушения ледника нет местных жителей и туристов, чьим жизням может угрожать опасность. Кроме того, в ближайшее время проход по эко-маршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, так как обрушение части ледника вызвано его сильным таянием ввиду природно-климатических факторов.