Песков заявил об отсутствии российских военных в Мали

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

"Представителей российских Вооруженных сил там нет. И никаких официальных переговоров там не ведется. Из этого мы исходим", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, который пригрозил, что Париж выведет своих военных из Мали, если в этой африканской стране начнут работу наемники из частной военной компании "Вагнер".

По данным телеканала TV5, которые приводятся со ссылкой на источники в Париже, власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны.

Отвечая на вопрос о том, не обсуждалось ли оказание военной помощи Мали при визите министра обороны африканской страны в Россию, Песков заметил, что Москва контактирует со многими странами континента.

"Мы ведем контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, в том числе африканского континента. Но никаких, еще раз повторяю, российских военных там нет", - сказал Песков.

Как сообщалось, министр обороны Республики Мали Садио Камара посещал Москву в конце июня. В частности, он провел переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.