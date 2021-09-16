В ЕС заявили, что не намерены сотрудничать с ЧВК "Вагнер" в Мали

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе принимают к сведению, что власти Мали могут начать работу с ЧВК "Вагнер", Брюссель с ней сотрудничать не собирается, заявил в четверг официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Мы принимаем к сведению информацию о возможности обращения со стороны Мали за помощью к ЧВК "Вагнер". Решение (о сотрудничестве - ИФ) должно принимать малийское руководство, однако, думаю, все знают, что это за компания и каковы ее репутация, послужной список", - сказал Стано в ходе брифинга.

"Могу заверить, что мы не будем сотрудничать с этой компанией. Думаю, это очевидно", - указал он.

При этом Стано напомнил, что в рамках миссии ЕС по обучению подразделений малийской армии EUTM Mali Брюссель оказывает африканской стране поддержку по борьбе с терроризмом, а эффективность этой борьбы зависит, в частности, от "соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права".

"Так что для нас важно, чтобы все действующие в Мали игроки соблюдали правила, принципы международного гуманитарного права", - добавил он.

Во вторник французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер" о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.

Берлин тоже негативно отреагировал на потенциальный контракт Мали с ЧВК "Вагнер".

"Если сотрудничество Мали с группами российских наемников подтвердится, это будет ставить под вопрос мандат бундесвера в рамках МИНУСМА и EUTM, и вместе с бундестагом нам нужно будет сделать выводы", - написала министр обороны страны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр в среду в твиттере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.