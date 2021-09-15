"Газпром" не увидел последствий для российских потребителей газа от аварии в ЯНАО

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Августовская авария на заводе по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка" под Новым Уренгоем не повлияла на поставки газа российским потребителям, заверил журналистов генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

По его словам, "Газпром" довольно быстро устранил влияние аварии на добычу газа в Надым-Пур-Тазе.

"Это не моя тема, но знаю, что эти проблемы были решены в кратчайшие сроки", - добавил он.

В ночь на 5 августа случился пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа.

Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи газа "Газпромом", также снижались поставки газа в Европу.

Густов добавил, что уренгойская авария не сказалась и на газификации.

"Как человек, отвечающий за поставки газа на внутренний рынок, хочу сказать, что газоснабжение обеспечено в полном объеме вчера, сегодня и впредь. Российский рынок газа будет обеспечен в приоритете. Все потребители в Российский Федерации, все договоры полностью удовлетворены. Нет проблем с поставкой газа потребителям Российской Федерации", - заявил он.