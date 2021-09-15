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30 лет назад: хроника последних дней СССР

У подозреваемого в стрельбе в Самаре в День города изъяли автомат

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Самаре полиция нашла подозреваемого в стрельбе в центре города в ночь на 11 сентября, его задержали, у него изъяли оружие в упаковочной коробке с надписью: "Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ, модель "ВПО-925". Об этом сообщили в областном управлении МВД.

Оружие направлено на экспертизу.

Подозреваемый оказался безработным, ранее не судимым местным жителем 2001 года рождения. Меру пресечения ему еще не выбрали.

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст.213 УК) было возбуждено после того, как в соцсетях появилась видеозаапись. На ней группа мужчин устраивает фейерверк на Некрасовской улице, а затем один из них стреляет в воздух.

11 и 12 сентября в Самаре отмечали День города.

Самара МВД

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