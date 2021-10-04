В Самаре задержан второй фигурант по делу о стрельбе в День города

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Самаре полицейские установили личность второго предполагаемого участника инцидента со стрельбой в ночь на 11 сентября в историческом центре в День города. По версии полиции, это 21-летний студент вуза, он стрелял в ту ночь из охолощенного пистолета, заявили в областном управлении МВД.

Студент уже попросил под видезапись прощения у всех горожан, которых мог обеспокоить в ту ночь. Он оставлен на свободе под запрет определенных действий.

Оружие у него изъяли для экспертизы.



Ранее он не был судим.

Уголовное дело о стрельбе в центре Самары расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213). В МВД инцидент расценили как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

16 сентября Железнодорожный суд отправил под домашний арест еще одного предполагаемого участника инцидента. У него изъяли автомат Калашникова в коробке из-под списанного оружия. Он безработный и также ранее не был судим.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 сентября возле дома 22 по улице Некрасовская в Самаре группа мужчин устроила фейерверк, после чего один из них начал стрелять в воздух. Видеозапись с ними разошлась по соцсетям.