В Самаре задержан второй фигурант по делу о стрельбе в День города
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Самаре полицейские установили личность второго предполагаемого участника инцидента со стрельбой в ночь на 11 сентября в историческом центре в День города. По версии полиции, это 21-летний студент вуза, он стрелял в ту ночь из охолощенного пистолета, заявили в областном управлении МВД.
Студент уже попросил под видезапись прощения у всех горожан, которых мог обеспокоить в ту ночь. Он оставлен на свободе под запрет определенных действий.
Оружие у него изъяли для экспертизы.
Ранее он не был судим.
Уголовное дело о стрельбе в центре Самары расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213). В МВД инцидент расценили как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
16 сентября Железнодорожный суд отправил под домашний арест еще одного предполагаемого участника инцидента. У него изъяли автомат Калашникова в коробке из-под списанного оружия. Он безработный и также ранее не был судим.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 сентября возле дома 22 по улице Некрасовская в Самаре группа мужчин устроила фейерверк, после чего один из них начал стрелять в воздух. Видеозапись с ними разошлась по соцсетям.