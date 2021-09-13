Возбуждено дело о стрельбе в Самаре в День города

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту ночной стрельбы в центре города, инцидент расследуют как хулиганство с применением оружия (ч.2 ст.213 УК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Видеозапись стрельбы попала в соцсети. На ней группа мужчин сначала жгла фейерверки, затем один из них начал стрелять в воздух.

Предварительно установлено, что это случилось 11 сентября примерно в 01:45 (0:45 по Москве) у дома 22 по Некрасовской улице. Полицейские ищут и опрашивают возможных очевидцев случившегося и изучают записи с камер видеонаблюдения.

11 и 12 сентября в Самаре отмечали День города.