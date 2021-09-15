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Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых

Арестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" Плешаковых
Бывший генеральный директор авиакомпании "Трансаэро" Ольга Плешакова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве "Трансаэро", наложил арест на имущество основных владельцев авиакомпании супругов Александра и Ольги Плешаковых, матери Плешакова Татьяны Анодиной (председатель Межгосударственного авиационного комитета) и бывших топ-менеджеров компании.

Из определения по имуществу Плешаковых следует, что арест наложен на два участка земли общей площадью 4,4 тысячи кв. м и жилой дом площадью 1,35 тысячи кв. м в деревне Дарьино (Одинцовский район Подмосковья). Собственником недвижимости назван Плешаков, ее стоимость превышает 66 млн рублей. Арестована также доля его жены в жилом помещении в Москве площадью 110 кв. м и кадастровой стоимостью почти 22 млн рублей.

У Татьяны Анодиной, которая, по определению суда, "являлась бенефициаром должника на протяжении 20 лет", суд арестовал два участка общей площадью 7,5 тысячи кв. м и трех нежилых зданиях площадью 515 кв. м в селе Петрово-Дальнее Красногорского района Московской области. Кадастровая стоимость всех этих объектов оценивается в около 30 млн рублей.

У бывшего главного бухгалтера "Трансаэро" Андрея Ковалева арестована доля в квартире в Москве кадастровой стоимостью 11,5 млн рублей. У бывшего гендиректора "Трансаэро" Дмитрия Сапрыкина, который сейчас возглавляет аэропорт "Внуково", арестованы две квартиры в Москве общей площадью 304 кв. м (их кадастровая стоимость не приводится).

Одновременно суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать любые регистрационные действия в отношении арестованных объектов. Владельцы этой недвижимости "могут распорядиться вышеуказанным имуществом с целью вывода активов, что затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта об их привлечении к субсидиарной ответственности", считает конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт, чье мнение приводится в определении суда.

При этом наложение ареста на имущество "не препятствует собственникам в возможности владения и пользования им в своих интересах, ограничивая последних исключительно в правах отчуждения третьим лицам".

В 2015 году "Трансаэро", второй после "Аэрофлота" авиаперевозчик России, оказалось не в состоянии обслуживать долги в сумме свыше 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года компания была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели, в том числе структуры ВТБ и Сбербанка, Газпромбанк и Новикомбанк.

Трансаэро Арбитраж Петербурга и Ленобласти МАК Александр Плешаков Ольга Плешакова Татьяна Анодина

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