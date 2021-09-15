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В детсаду Минвод не нашли превышения ПДК после эвакуации 70 человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел оценку санитарно-гигиенического состояния детского сада в Минеральных водах, где во вторник из-за першения в горле у нескольких сотрудников эвакуировали 70 человек, сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.

"По результатам исследования воздуха закрытых помещений детского сада № 62 "Звездочка" превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. В детском саду проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений. Организовано проветривание помещений", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило об эвакуации 57 детей и 14 взрослых из детского сада "Звездочка" в Минводах после того, как взрослые сотрудники испытали приступы кашля.

По информации главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева, во время "тихого часа" заведующая и еще пара сотрудников почувствовали першение в горле, появился кашель. Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений.

Позже Минздрав РФ сообщил, что все воспитанники детсада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо.

Роспотребнадзор Минводы Минеральные воды

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