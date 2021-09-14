Воспитанников детсада в Минводах отправили домой после осмотра медиков

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Все воспитанники детского сада в Минводах (Ставропольский край) осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо, сообщили во вторник в Минздраве РФ.

"Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все дома", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее во вторник Главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило об эвакуации 57 детей и 14 взрослых из детского сада "Звездочка" в Минводах после того как взрослые сотрудники испытали приступы кашля. Как сообщил в своем инстаграмме глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев, источник внезапно появившегося першения и кашля устанавливается.

"Во время тихого часа, когда все дети отдыхали, заведующая и еще пара сотрудников почувствовали першение в горле, появился кашель. Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений", - написал Перцев.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по Ставрополью сообщает, что на территории детсада организован забор проб воздуха, установливаются причины произошедшего. Пострадавших нет.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что аварийная служба газа провела обследование здания, угарный газ не обнаружен.

"По уточненной информации, здание дошкольного учреждения оборудовано электроплитами, отопление центральное, от котельной, газовых труб на территории детсада нет", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, возможным источником являлся распыленный перцовый газ. Детей забирают домой родители. По словам очевидцев, за час до произошедшего ощущался сильный запах канализации. Сейчас все помещения проветривают", - сообщил он.