Более 70 человек с недомоганием вывели из детсада в Минводах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Минеральных водах из детского сада "Звездочка" был эвакуирован 71 человек с кашлем и признаками удушья, сообщили в МЧС Ставропольского края. Из здания вывели 57 детей и 14 взрослых.

Признаки недомогания проявились у тех, кто находился на первом этаже трехэтажного здания. В МЧС уточнили, что никто не пострадал.

Садик проверили сотрудники аварийной службы газа, но угарного газа в здании не нашли, уточнил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, в здании оказались электроплиты и центральное отопление, газовых труб в нем нет.

"По предварительным данным, возможным источником являлся распыленный перцовый газ. Детей забирают домой родители. По словам очевидцев, за час до произошедшего ощущался сильный запах канализации. Сейчас все помещения проветривают", - сообщил собеседник агентства.

На место выехали сотрудники краевого управления Роспотребнадзора.