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Владелец сетей "Красное и белое" и "Бристоль" задумал скорое IPO

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Mercury Retail, владелец крупнейших в России сетей алкомаркетов "Красное и белое" и "Бристоль", готовится к IPO, которое может состояться до конца этого или в начале следующего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, компания провела предварительные встречи с инвесторами и выбрала организаторов сделки, в их числе - JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и "Ренессанс Капитал".

Mercury Retail рассчитывает на оценку бизнеса в $20 млрд, добавил один из собеседников агентства.

Ранее в этом году Mercury Retail, бенефициарами которой являются Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Сергей Студенников, продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит". Сумма сделки составила рекордные для российского ритейла 97 млрд рублей.

В июле о планах IPO "Красного и белого" сообщал "Коммерсантъ". Подготовка к сделке может начаться после того, как будет продана "Дикси", отмечало издание.

Сеть алкомаркетов "Красное и белое" была основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Студенниковым. В начале 2019 года было объявлено об объединении сетей "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси". В сентябре того же года сделка была закрыта: совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании, 49% - Студенников.

Объединенная компания стала третьим по размеру выручки игроком на рынке российского ритейла после X5 и "Магнита". По оценке InfoLine, в 2020 году ее выручка увеличилась на 18% (но не дотянула до 1 трлн рублей).

Выручка "Красного и белого" по итогам прошлого года, по оценке InfoLine, выросла на 26,4%, до 490,5 млрд рублей. Сеть занимает почти половину рынка специализированной алкогольной розницы с долей 48,9%.

Второй по размеру игрок на этом рынке - сеть "Бристоль", выручка которой по итогам 2020 года выросла на 25%, до 136,4 млрд рублей (по оценке InfoLine).

Кроме алкоголя "Красное и белое" и "Бристоль" продают продукты питания и табачные изделия. Обе сети позиционируют себя как сети магазинов "у дома".

Mercury Retail Красное и белое Бристоль ВТБ Сбербанк JPMorgan Игорь Кесаев

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