"Ъ" узнал о планах сети "Красное и белое" провести IPO

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Красное и белое" планирует IPO, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, размер сделки может составить 15-20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25-30% акций ритейлера.

Владелец "Красного и белого" - Mercury Retail Group - нанял аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence (оценка объекта инвестирования) сети перед возможным IPO. Подготовка к сделке может начаться после того, как будет продан другой актив группы ("Дикси" - ритейлеру "Магнит").

Кроме того, косвенно на предстоящее IPO указывает переход в "Красное и белое" на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина.

Сеть алкомаркетов "Красное и белое" основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В начале 2019 года было объявлено об объединении сетей "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси". В сентябре того же года сделка была закрыта: совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у Студенникова.

Объединенная компания стала третьим по размеру выручки игроком на рынке российского ритейла после X5 и "Магнита". По оценке InfoLine, в 2020 году ее выручка увеличилась на 18% (но не дотянула до 1 трлн рублей).

Выручка "Красного и белого" по итогам прошлого года, по оценке InfoLine, выросла на 26,4%, до 490,5 млрд рублей. Сеть занимает почти половину рынка специализированной алкогольной розницы с долей 48,9%.