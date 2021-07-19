Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 190 379 364+381 559

"Ъ" узнал о планах сети "Красное и белое" провести IPO

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Красное и белое" планирует IPO, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, размер сделки может составить 15-20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25-30% акций ритейлера.

Владелец "Красного и белого" - Mercury Retail Group - нанял аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence (оценка объекта инвестирования) сети перед возможным IPO. Подготовка к сделке может начаться после того, как будет продан другой актив группы ("Дикси" - ритейлеру "Магнит").

Кроме того, косвенно на предстоящее IPO указывает переход в "Красное и белое" на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина.

Сеть алкомаркетов "Красное и белое" основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В начале 2019 года было объявлено об объединении сетей "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси". В сентябре того же года сделка была закрыта: совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у Студенникова.

Объединенная компания стала третьим по размеру выручки игроком на рынке российского ритейла после X5 и "Магнита". По оценке InfoLine, в 2020 году ее выручка увеличилась на 18% (но не дотянула до 1 трлн рублей).

Выручка "Красного и белого" по итогам прошлого года, по оценке InfoLine, выросла на 26,4%, до 490,5 млрд рублей. Сеть занимает почти половину рынка специализированной алкогольной розницы с долей 48,9%.

Красное и белое Mercury Retail Group

Новости по теме

Новости

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Zoom приобретет провайдера "облачного" ПО за $14,7 млрд

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

ОПЕК+ ускоренно возвращает нефть, РФ сможет увеличить добычу до максимума. Обобщение

РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

ОПЕК+ увеличит добычу с августа на 400 тыс. б/с

ОПЕК+ увеличит добычу с августа на 400 тыс. б/с

Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД-181М

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');