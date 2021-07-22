"Магнит" закрыл сделку по покупке "Дикси"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" закрыл сделку по покупке группы "Дикси".

Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей, сообщил покупатель.

Стороны согласились включить в периметр сделки 2 477 магазинов - на 174 магазина меньше, чем планировалось при объявлении о будущей сделке в мае, что обусловлено закрытием части магазинов и открытием новых до завершения сделки. Кроме того, 148 торговых точек было исключено из периметра сделки в связи с предписаниями ФАС и пороговыми значениями рыночной доли.

18 мая стало известно, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited. Цена сделки основывалась на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежала корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, сообщал "Магнит" в мае.

Планируемой датой закрытия сделки называлось 31 августа 2021 года.

Dixy Holding Limited - холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси" с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами "Мегамарт" с выручкой 17,4 млрд руб.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов. На конец марта под управлением компании было 21,9 тыс. магазинов, включая 15 098 магазинов "у дома" и 471 супермаркет и суперстор. По выручке (1,55 трлн рублей) "Магнит" занимает второе место после X5 Retail Group. Основными акционерами "Магнита" являются группа ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group Александра Винокурова (16,8%).