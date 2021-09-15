Мишустину доложат об итогах обсуждения новых налогов с металлургами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министру Михаилу Мишустину 16 сентября представят предложения, подготовленные по итогам обсуждения с металлургами новых фискальных изъятий для отрасли, сообщил журналистам представитель "Северстали". Обсуждение прошло 15 сентября у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Состоялся обстоятельный, конструктивный разговор представителей крупного частного бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и рядом министров. Похоже, что представители правительства нас внимательно выслушали, услышали ли они нас - покажет ближайшее время. Но то, что диалог наконец состоялся, - безусловно позитивное явление. За это спасибо председателю правительства Михаилу Мишустину, который поручил провести эту встречу. Результаты ее с соответствующими предложениями будут доложены Мишустину группой Белоусова завтра. Тогда и посмотрим, какой будет результат для бизнеса", - сказал представитель "Северстали".

Российский союз промышленников и предпринимателей, глава которого Александр Шохин участвовал в совещании, отказался от комментариев.

Как рассказали "Интерфаксу" несколько осведомленных источников, на совещании обсуждалось, что дополнительные фискальные изъятия у российских компаний горно-металлургической отрасли на фоне благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль.

Суть идеи такова: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли, а его размер будет зависеть от дивидендов и капвложений (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше коэффициент).

При этом, по словам собеседников агентства, рост НДПИ остается на повестке дня и как самостоятельный вариант, и в комбинации с прогрессией налога на прибыль.

В совещании принимали участие акционеры или главы "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината", "Мечела", "Норникеля", Evraz, "ФосАгро" (Андрей Гурьев), "Уралхима" и "Уралкалия", "Магнитогорского металлургического комбината", "Металлоинвеста".

В августе РСПП направил письма в Минэкономразвития и Минфин, предложив обсудить с бизнесом параметры нового налогового маневра, который с 2022 года придет на смену экспортным пошлинам на металлы.

"Приходится констатировать, что обсуждение с бизнес-сообществом предложений по увеличению фискальной нагрузки с использованием формализованных механизмов и площадок не проводится, - говорилось в письмах РСПП в адрес министра экономического развития Максима Решетникова и министра финансов Антона Силуанова (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") за подписью Шохина. - Предпринимательское сообщество узнает о разработке и отдельных деталях концептуальных документов из средств массовой информации".

В начале августа президент Владимир Путин объявил, что с 2022 года будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых для металлургической промышленности.

31 августа замминистра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам, что конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности планируется подготовить к началу октября, пока же идет обсуждение возможных вариантов. Он напомнил, что идея состоит в том, чтобы сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств.