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Минфин ждет от майнинга 250 млрд рублей допналогов в 2022 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере около 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по обсуждению новых налогов для отрасли.

Совещание прошло 15 сентября с участием представителей крупнейших компаний и профильных министров.

"Силуанов назвал 250 (миллиардов рублей - ИФ), но цифра не обсуждалась, так как в центре дискуссии оказались, скорее, механизмы", - сказал собеседник агентства.

Минфин пока не ответил на запрос "Интерфакса".

Чиновники на совещании дали понять, что "цифра уже посчитана в бюджете" (проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов будет вскоре рассматриваться правительством перед внесением в Госдуму - ИФ), говорит источник "Интерфакса".

В той же логике происходило введение рентного коэффициента к НДПИ в 3,5х год назад: тогда Минфин заранее обозначил целевой объем поступлений в бюджет на уровне чуть более 50 млрд руб., и обсуждение с бизнесом строилось исходя из того, что "цена вопроса" уже определена.

По данным нескольких источников "Интерфакса", на совещании в среду обсуждалась прогрессивная шкала налога на прибыль. Суть идеи такова: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли, а его размер будет зависеть от дивидендов и капвложений (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше коэффициент).

Бизнес предпочитает выплату разового "сверхналога" на прибыль предложенному варианту дифференциации ставки налога в привязке к дивидендам и капвложениям, сообщил "Интерфаксу" один из участников прошедшей дискуссии.

В начале августа президент Владимир Путин объявил, что с 2022 года будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых для металлургической промышленности.

31 августа замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургов будут подготовлены к началу октября, пока же идет обсуждение возможных вариантов. Он напомнил, что идея состоит в том, чтобы сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств. РСПП призвал министров обсудить готовящиеся налоговые изменения с бизнесом.

Андрей Белоусов Минфин Антон Силуанов НДПИ Владимир Путин

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