РСПП призвал министров обсудить с бизнесом налоговый маневр для металлургов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей предложил Минэкономразвития и Минфину обсудить с бизнесом параметры нового налогового маневра, который с 2022 года придет на смену экспортным пошлинам на металлы. Об этом говорится в письмах президента РСПП Александра Шохина руководителям министерств (копия есть у "Интерфакса").

"Приходится констатировать, что обсуждение с бизнес-сообществом предложений по увеличению фискальной нагрузки с использованием формализованных механизмов и площадок не проводится, - написал Шохин Максиму Решетникову и Антону Силуанову в середине августа. - Предпринимательское сообщество узнает о разработке и отдельных деталях концептуальных документов из средств массовой информации".

Шохин обратил внимание министров, что среди предпринимательского сообщества в России есть компании, в том числе градообразующие, обороты которых составляют миллиарды и триллионы рублей.

"В настоящее время многие из компаний-членов РСПП формируют инвестиционные программы на будущий период. Более того, бюджеты бюджетной системы Российской Федерации также формируются с учетом финансово-экономических прогнозов деятельности компаний, - говорится в письме. - При этом уровень фискальной нагрузки - ключевой параметр при формировании инвестиционных планов, в том числе при определении оптимальных механизмов и инструментов поддержки для конкретных проектов".

Бизнес-сообщество предлагает провести встречи "в возможно короткий срок на площадке РСПП", говорится в письмах.

31 августа замминистра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам, что конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности планируется подготовить к началу октября, пока же идет обсуждение возможных вариантов. Он напомнил, что идея состоит в том, чтобы сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств.

"Перейти к некой привязке ставок НДПИ главным образом к изменению мировых цен на конечный продукт металлургических производств, алюминиевых, удобренщиков и прочих. То есть сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос, мы думаем (как реализовать - ИФ)", - пояснил он.

В начале августа президент Владимир Путин сообщил, что с 2022 года будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. "Это касается металлургической промышленности", - сказал он.

В июне правительство РФ приняло решение о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Они состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учётом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

До конца срока действия пошлин чиновники собираются продумать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Речь идет о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Сазанов ранее пояснял, что "есть идея, когда идёт резкий рост цен, связанный с сырьевым "суперциклом", часть сверхдоходов изымать". "Речь идёт о привязке ставки НДПИ к цене конечного продукта", - говорил замминистра, напомнив, что в нефтяной отрасли уже есть привязка ставки налога к котировкам нефти.

Согласно оценкам ИБ "Синара", даже при условии дальнейшего государственного контроля за внутренними ценами и возможного умеренного увеличения НДПИ, который может распространяться на железную руду и коксующиеся угли, показатель EBITDA 2022 российских сталепроизводителей сократится на 3-5%.