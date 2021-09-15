Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Источник сказал, что металлурги предпочтут разовый сверхналог на прибыль

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес предпочитает выплату разового "сверхналога" на прибыль предложенному варианту дифференциации ставки налога в привязке к дивидендам и капвложениям, сообщил "Интерфаксу" участник последнего обсуждения вопроса.

Оно прошло 15 сентября у первого вице-премьера Андрея Белоусова при участии представителей и глав крупнейших горно-металлургических компаний и профильных министров.

По данным нескольких источников "Интерфакса", на совещании обсуждалась прогрессивная шкала налога на прибыль. Суть идеи такова: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли, а его размер будет зависеть от дивидендов и капвложений (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше коэффициент).

"Тема обсуждалась в общем виде как стимул к инвестированию. Но в ходе дискуссии бизнес показал, что эта схема может работать только для маргинальных случаев, когда дивиденды кратно превышают капитал", - рассказал агентству один из участников совещания. Кроме того, по его словам, акционеры крупных компаний за счет дивидендов на свои пакеты финансируют проекты в других отраслях, поэтому будет сложно отделить профильные инвестиции от непрофильных.

"Поэтому бизнес считает, что лучше просто повысить налог на прибыль на один год, если очень хочется изъять "сверхдоходы", связанные с благоприятной ценовой конъюнктурой. И потом уже разбираться с разными схемами корректировки налоговой системы", - сказал собеседник "Интерфакса".

Это разовое повышение налога на прибыль может быть дифференцировано по отраслям, а кого-то - например, МСП, или компании с совокупными налоговыми платежами ниже определенной планки - не затронуть вовсе, пояснил он логику встречного предложения бизнеса.

Представитель "Северстали" после обсуждения назвал состоявшийся разговор "обстоятельным и конструктивным". Он отметил, что чиновники выслушали бизнес и доложат об итогах дискуссии премьер-министру Михаилу Мишустину. Услышат ли бизнес в правительстве, покажет время, добавил он.

Андрей Белоусов Михаил Мишустин РСПП Северсталь НЛМК Александр Шохин Уралкалий

Новости по теме

Новости

Россиян из ДНР повезут в Ростовскую область голосовать 825 автобусов и 12 поездов

Минфин ждет от майнинга 250 млрд рублей допналогов в 2022 году

Задержанного за убийство девочки в Орловской области подозревали в изнасиловании

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

Что произошло за день: среда, 15 сентября

СП Сбербанка и АФК купило производителя "Кагоцела" за рубль

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Годовая инфляция в России превысила 6,8%

Арестованы фигуранты дела об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужанинове

Арестованы фигуранты дела об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужанинове

Мишустину доложат об итогах обсуждения новых налогов с металлургами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');