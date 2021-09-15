Источник сказал, что металлурги предпочтут разовый сверхналог на прибыль

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес предпочитает выплату разового "сверхналога" на прибыль предложенному варианту дифференциации ставки налога в привязке к дивидендам и капвложениям, сообщил "Интерфаксу" участник последнего обсуждения вопроса.

Оно прошло 15 сентября у первого вице-премьера Андрея Белоусова при участии представителей и глав крупнейших горно-металлургических компаний и профильных министров.

По данным нескольких источников "Интерфакса", на совещании обсуждалась прогрессивная шкала налога на прибыль. Суть идеи такова: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли, а его размер будет зависеть от дивидендов и капвложений (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше коэффициент).

"Тема обсуждалась в общем виде как стимул к инвестированию. Но в ходе дискуссии бизнес показал, что эта схема может работать только для маргинальных случаев, когда дивиденды кратно превышают капитал", - рассказал агентству один из участников совещания. Кроме того, по его словам, акционеры крупных компаний за счет дивидендов на свои пакеты финансируют проекты в других отраслях, поэтому будет сложно отделить профильные инвестиции от непрофильных.

"Поэтому бизнес считает, что лучше просто повысить налог на прибыль на один год, если очень хочется изъять "сверхдоходы", связанные с благоприятной ценовой конъюнктурой. И потом уже разбираться с разными схемами корректировки налоговой системы", - сказал собеседник "Интерфакса".

Это разовое повышение налога на прибыль может быть дифференцировано по отраслям, а кого-то - например, МСП, или компании с совокупными налоговыми платежами ниже определенной планки - не затронуть вовсе, пояснил он логику встречного предложения бизнеса.

Представитель "Северстали" после обсуждения назвал состоявшийся разговор "обстоятельным и конструктивным". Он отметил, что чиновники выслушали бизнес и доложат об итогах дискуссии премьер-министру Михаилу Мишустину. Услышат ли бизнес в правительстве, покажет время, добавил он.