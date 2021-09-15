Россиян из ДНР повезут в Ростовскую область голосовать 825 автобусов и 12 поездов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для земляков, получивших российское гражданство и желающих проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября на избирательных участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он объявил об этом в видеообращении 15 сентября.

По его словам, для этих избирателей организуют упрощенный пограничный контроль.

Ранее сообщалось, что эти россияне смогут проголосовать на думских выборах очно на участках в Ростовской области и дистанционно через портал "Госуслуги".

Центризбирком ранее разрешил провести онлайн-голосование на этих выборах семи регионам, в том числе Ростовской области. 15 сентября стало известно, что проголосовать онлайн разрешат 2 650 339 избирателям по всей России, которые подали заявки на участие в ДЭГ.

В марте информированный источник "Интерфакса" сказал, что гражданам России из Донбасса дадут возможность проголосовать либо в Ростовской области, либо дистанционно. В мае председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что для этих избирателей готовят дополнительные опции для онлайн-голосования и что решается проблема с поиском способа верификации голосующих.