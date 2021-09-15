Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Россиян из ДНР повезут в Ростовскую область голосовать 825 автобусов и 12 поездов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для земляков, получивших российское гражданство и желающих проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября на избирательных участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он объявил об этом в видеообращении 15 сентября.

По его словам, для этих избирателей организуют упрощенный пограничный контроль.

Ранее сообщалось, что эти россияне смогут проголосовать на думских выборах очно на участках в Ростовской области и дистанционно через портал "Госуслуги".

Центризбирком ранее разрешил провести онлайн-голосование на этих выборах семи регионам, в том числе Ростовской области. 15 сентября стало известно, что проголосовать онлайн разрешат 2 650 339 избирателям по всей России, которые подали заявки на участие в ДЭГ.

В марте информированный источник "Интерфакса" сказал, что гражданам России из Донбасса дадут возможность проголосовать либо в Ростовской области, либо дистанционно. В мае председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что для этих избирателей готовят дополнительные опции для онлайн-голосования и что решается проблема с поиском способа верификации голосующих.

ДНР Ростовская область Госдума Денис Пушилин Центризбирком

Новости

Минфин ждет от майнинга 250 млрд рублей допналогов в 2022 году

Источник сказал, что металлурги предпочтут разовый сверхналог на прибыль

Задержанного за убийство девочки в Орловской области подозревали в изнасиловании

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

Что произошло за день: среда, 15 сентября

СП Сбербанка и АФК купило производителя "Кагоцела" за рубль

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек

Годовая инфляция в России превысила 6,8%

Арестованы фигуранты дела об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужанинове

Арестованы фигуранты дела об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужанинове

Мишустину доложат об итогах обсуждения новых налогов с металлургами

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');