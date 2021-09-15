ЦИК принял больше 2,8 млн заявок на онлайн-голосование

Всего проголосовать дистанционно или по месту пребывания пожелали 6,3 млн избирателей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России получил 6,3 млн заявлений избирателей, которые хотят проголосовать на грядущих выборах через интернет или по месту пребывания через механизм "Мобильный избиратель", сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

В презентации ЦИК уточняется, что на онлайн-голосование было подано более 2,8 млн заявлений.

Памфилова заверила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к использованию "и 17, и 18, и 19 сентября".

"Никаких "двойных" голосований в них не может быть, полностью исключили", - добавила она.

Прошлым летом некоторые избиратели заявили, что им удалось дважды проголосовать по поправкам к Конституции - онлайн и на участке.

Онлайн-голосование будет проводиться с 08:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по Москве 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России. В Москве голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифрой и "Ростелекомом".