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Хроника последних дней СССР

В Москве через интернет проголосовали уже 900 тысяч избирателей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за первый день голосования в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 900 тысяч избирателей, сообщил телеграм-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Ранее в правительстве сообщили, что через интернет проголосовал премьер-министр Михаил Мишустин. Вскоре в Кремле рассказали, что дистанционно проголосовал и президент Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции.

К 15:00 пятницы, по данным Минцифры, явка на ДЭГ через портал Госуслуг превышала 50% от числа записавшихся на этот формат голосования. Речь идет о шести регионах, которые голосуют онлайн на федеральной платформе, разработанной министерством, "Ростелекомом" и Центризбиркомом. В Москве используется своя платформа для голосования. По словам представителей московского штаба и Минцифры, обе системы подвергались в пятницу DDos-атакам.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что в столице на электронное голосование записались около 2 млн избирателей, в остальных шести регионах - около 600 тысяч человек.

Москва Центризбирком Госдума Владимир Путин Михаил Мишустин

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