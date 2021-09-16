Борисов сообщил о начале поставок военным новой системы ПВО С-500

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Начались поставки российским военным новой системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", но пока не в полном комплекте, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

С-500 - новое поколение систем ПВО, которая, как официально сообщалось, сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе.

"Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - сказал Борисов журналистам в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500. "Потенциально, да. Я вам скажу так - Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения, и мы Индии продаем порой то, что не продаем другим странам", - сказал Борисов.

Он заявил, что пока никаких договоренностей с Индией по С-500 нет. По его словам, экспорт нового оружия невозможен, пока не удовлетворены потребности Вооруженных сил РФ. В будущем может быть рассмотрен вопрос об экспорте новой системы ПВО в Индию, если поступит соответствующая заявка.

"Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - заявил Борисов.

23 августа Борисов заявлял "Интерфаксу" о серийном производстве системы С-500.

20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов сказал, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году.

В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

"На полигоне "Капустин Яр" новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля, цель поражена", - сообщили 20 июля в военном ведомстве.

"Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО", - сообщили тогда в Минобороны РФ.

Возможности С-500

Ранее главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе.

"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты", - сообщал Суровикин.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.

Сообщалось, что С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Системы С-500 поступят на вооружение армии, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района, сообщил 21 июля командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".