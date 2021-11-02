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Войска ПВО выполнили массированный ракетный удар на учении под Астраханью

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Войска противовоздушной обороны (ПВО) провели в Астраханской области учение с боевыми пусками зенитных ракет комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2", сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В ходе учения подразделения зенитных ракетных соединений нескольких военных округов отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет "роя" беспилотных летательных аппаратов условного противника", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба ЗВО, для проведения учения с боевыми пусками зенитных ракет на полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО из подразделений пяти зенитных ракетных соединений и воинских частей, вооруженных комплексами С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2" (разработки "Концерна ВКО "Алмаз-Антей").

"Всего в ходе учения зенитчики гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей. Налет различных средств воздушного нападения условного противника осуществлялся одновременно с высот более 150 км, а пуски по целям проводились на дальностях до 50 км", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что к тренировке по ПВО привлекалось более 1000 военнослужащих и 100 единиц военной техники.

"После завершения масштабных учений войска ПВО общевойсковой армии ЗВО приступили к передислокации в пункты постоянного базирования в Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях", - сообщили в штабе округа.

Западный военный округ Астраханская область

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